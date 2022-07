Theo a Milan TV: "Ci stiamo preparando per iniziare bene la stagione. Fisicamente sto meglio dell'anno scorso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Theo Hernandez è stato intervistato da Milan TV al termine dell'amichevole di questo pomeriggio contro il Marsiglia, vinta 2-0 dai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

Theo, un’altra prova convincente in questo precampionato: “Abbiamo fatto una partita veramente molto buona. Ci stiamo preparando per iniziare bene la stagione e abbiamo visto oggi che siamo pronti per la prossima settimana e per il 13”.

Sei nato qui, a Marsiglia. È stato emozionante oggi per te? “È bello giocare qua, l’ambiente è incredibile. Abbiamo fatto una bellissima partita e dobbiamo continuare così”.

Tra tutti i precampionato che hai fatto col Milan sei parso particolarmente in forma. Come ti senti? “È vero che questa stagione mi sono preparato meglio dell’anno scorso, adesso dobbiamo continuare a lavorare. Tutto questo anche al lavoro fisico che abbiamo fatto in queste settimane e dobbiamo continuare così”.