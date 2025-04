Theo a quota 34 gol con la maglia del Milan: staccato sempre di più Maldini nella classifica all-time

Theo Hernandez sembra essere intenzionato a entrare ancora di più nella storia del Milan. Con quello segnato venerdì sera all'Udinese, il terzino francese è salito a quota 34 gol segnati con la maglia rossonera, diventando il secondo difensore più prolifico nella storia del club in tutte le competizioni.

In un colpo solo il numero 19 ha messo distanza non solo da Paolo Maldini (33 gol segnati in tutte le competizioni con la magia del Milan) ma anche da Franco Baresi (33 gol segnati in tutte le competizioni con la magia del Milan), due nomi non solo rimasti nella leggenda ma che hanno anche un certo peso specifico nella tradizione rossonera. Theo lo vuole emulare, ed è per questo che avrebbe adesso messo nel mirino Aldo Maldera, il più grande difensore goleador nella storia del Milan fermo a quota 39 gol. Resta dunque solo quest'altra gloria da battere per incidere il proprio nome sui libri di storia rossonera, e chissà che questo nuovo modulo pensato da Sergio Conceiçao non possa favorire Theo Hernandez in questo.