Theo a rischio, Tonali-Donnarumma a San Siro: le probabili formazioni di Italia-Francia

Vincere per poter continuare a sognare, ma soprattutto per attenuare in parte il dolore di quella battuta d'arresto con la Svizzera che ancora brucia in casa azzurra. L'Italia questa sera vuole dimenticare definitivamente Euro 2024 con una vittoria prestigiosa, la seconda dopo quella ottenuta in Francia: i vice campioni del mondo si presenteranno a San Siro con la voglia di ribaltare il pronostico e strappare i tre punti (con almeno due gol di scarto e non soltanto 2-0), in modo tale da vincere il gruppo 2. Un modo per allontanare le critiche che continuano a tomerantare Didier Deschamps, nonostante tutto.

Italia, ballottaggio Retegui-Kean

Gli azzurri schiereranno il solito 3-5-1-1 con Donnarumma tra i pali e la difesa a tre composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. Spalletti ha confermato in conferenza stampa che l'idea è quella di non cambiare troppo il telaio: Frattesi e Tonali scorteranno Locatelli (possibile cambio con Rovella), sugli esterni confermati Dimarco e Cambiaso. In attacco Kean al momento è favorito su Retegui, con Raspadori a supporto. Barella invece potrebbe partire dalla panchina: ieri il centrocampista dell'Inter si è allenato nonostante la contusione accusata contro il Belgio.

Hernandez in forse

Deschamps dovrà fare i conti con qualche assenza. Squalificato Camavinga, in mezzo al campo spazio a Guendouzi e Rabiot, con Kante in cabina di regia. Dubbi su Theo Hernandez, che ieri non si è allenato a causa di una contusione al ginocchio: l'esterno del Milan partirà dalla panchina, al suo posto l'ex Roma Digne. In attacco spazio a Marcus Thuram, a caccia del gol che in nazionale manca da un anno: chissà se l'aria di San Siro farà sbloccare l'attacante transalpino.