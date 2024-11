Theo a Sky: "Adesso sto meglio e ho fatto una grande partita. Oggi abbiamo visto il vero Leao"

Splendido Milan al Santiago Bernabeu. I rossoneri di Paulo Fonseca hanno vinto meritatamente sul campo dei Campioni d'Europa con un 3-1 senza appello, maturato grazie ai gol di Thiaw, Morata e Reijnders. Super prestazione di tutta la squadra sia difensivamente che offensivamente e classifica di Champions League che ora assume tutt'altra faccia. Al termine della gara ai microfoni di Sky Sport il terzino rossonero Theo Hernandez ha fornito il suo punto di vista sulla sfida.

Partita perfetta? "Penso che non per niente facile vincere qua al Bernabeu e abbiamo fatto una grandissima partita, come piano difensivo e in attacco. Come ha detto il mister non ero al 100% fisicamente e mentalmente, adesso sto migliorando e abbiamo e ho fatto una grande partita"

Sulla vittoria in questo stadio con la fascia da capitano: "La cosa più importante non è essere capitano in questa partita ma in tutte quelle che gioco: sono molto felice. Dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo farlo tanto. Dobbiamo pensare alla partita di sabato che è ancora più importante"

Su come ha vissuto il momento di Leao: "Come tutti sappiamo, Leao non stava nel miglior momento ma come squadra e io come compagno lo abbiamo aiutato tutti i giorni. Oggi abbiamo visto il vero Leao che è quello che vogliamo vedere da qua in avanti"

Sulla palla gol sbagliata nel secondo tempo: "L'ho presa un po' male (ride, ndr), ma può succedere..."

Sul futuro di questa difesa a cinque di oggi: "Non lo so. Penso che il mister ha preparato molto bene questa partita, sapevamo che Vinicius nell'uno contro uno era molto forte: Musah ed Emerson hanno fatto un gran lavoro per fermarlo. Non so se ci sarà futuro, dobbiamo aspettare o chiederlo al mister (ride, ndr)"