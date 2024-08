Theo carica l'ambiente prima di Parma: "Sempre per te Milan"

vedi letture

A poche ore dal fischio d'inizio della partita del Tardini contro il Parma, Theo Hernandez ha caricato l'ambiente Milan con un post sui propri profili social, X per l'esattezza. Il terzino sinistro, presentando la sfida contro i Ducali con una grafica apoosita, ha scritto in didascalia "Sempre per te AC Milan".

DOVE VEDERE PARMA-MILAN

Data: sabato 24 agosto 2024

Ore: 18.30

Stadio: Ennio Tardini, Parma

TV: DAZN, ZONA Dazn

Web: MilanNews.it