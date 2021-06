Theo, che numeri: i dati impressionanti della stagione del 19 rossonero

Guardando a numeri e statistiche di questa stagione si può sottolineare la grande annata di Theo Hernandez. Il laterale francese, infatti, ha segnato 7 gol, ha portato a termine 73 dribbling, ha effettuato 105 avanzate palla al piede e 145 cavalcate offensive nei 30 metri avversari.

.@TheoHernandez ranking among Serie A defenders in 2020-21:



➤ 7 goals (1st)

➤ 73 successful dribbles (1st)

➤ 105 forward runs (1st)

➤ 145 forwards runs in the opposition’s last 30 meters (1st)



️️ pic.twitter.com/xVx1MBSxkh