Theo, che scatto contro l'Empoli: toccati i 31,93 km/h

Ritorno in campo dopo l'influenza e gol, ma non solo. La prestazione di Theo contro l'Empoli è stata sicuramente positiva, con il terzino francese che è risultato determinante e imprevedibile in fase offensiva, sia con le sue sgroppate palla al piede che con i suoi inserimenti senza palla: il gol infatti arriva dalla zona destra del campo. Nel match contro i toscani Theo ha provato anche a far ripartire il motorino, un po' ingolfato nelle ultime uscite a causa di una condizione fisica non ottimale post covid: al Castellani il numero 19 ha toccato i 31.93 km/h di velocità in scatto.