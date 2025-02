Theo con i capelli rosa, Conceiçao non la prende bene: spunta il retroscena

vedi letture

In attesa della sfida di questa sera contro il Verona, non sembra arrivare il sereno nel cielo di Theo Hernandez. Prestazioni spesso al di sotto del suo reale potenziale, una situazione di rinnovo del contratto ancora in stallo e per ultimo un cambio look che non ha fatto di certo impazzire di gioia mister Conceiçao.

Infatti, questo quello riportato da Matteo Moretto

Il giornalista di Relevo aggiunge che il cambio di look del francese, che contro il Feyenoord si è presentato con una capigliatura rosa fluorescente, non è stato di certo apprezzata da Sergio Conceiçao, abituato a dirigere qualsiasi cosa della sua squadra al dettaglio.