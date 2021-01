Bologna-Milan è stata una partita dal sapore particolare per Theo Hernandez. Contro i felsinei, il laterale francese ha raggiunta quota 50 presenze in A. Un traguardo importante e che punta a migliorare. In cinquanta apparizioni Theo ha segnato 10 gol certificando quindi la media di 1 gol ogni 5 partite: numeri incredibili per un terzino.