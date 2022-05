Theo è carico per l'Atalanta: "Pronti per l'ultima partita in casa! Forza Milan!"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Carica ed entusiasmo in casa Milan in vista dell'ultima gara interna della stagione, in programma alle 18.00 a San Siro contro l'Atalanta. A sottolineare questo stato d'animo è stato anche Theo Hernandez, terzino rossonero che ha pubblicato una grafica sul proprio profilo Twitter aggiungendo alla didascalia "Siamo pronti per l'ultima partita in casa della stagione! Forza Milan!".