Theo e Giroud in semifinale Mondiale: i complimenti social del Milan

Grazie ad un'ottima prova di Theo e l'ennesimo gol decisivo di Olivier Giroud, la Francia vola in semifinale del Mondiale. Il Milan, attraverso i propri canali social, si è congratulato con i due francesi per il passaggio del turno:

Our boys @_OlivierGiroud_ and @TheoHernandez have helped France into the semis! Bien joué, les gars 🇫🇷#FIFAWorldCup #SempreMilan pic.twitter.com/NVhySYXsAD