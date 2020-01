Theo e la sfortuna: oltre ai gol è a quota tre traverse

L'incredibile stagione di Theo Hernandez, attuale capocannoniere rossonero, è certificata dalle cifre del laterale rossonero; 6 gol e due assist, infatti, sono numeri importanti, specie per un terzino che ha dimostrato, sin qui, di essere una temibilissima minaccia offensiva. A confermare questa teoria arrivano i dati dei pali e delle traverse colpite in stagione: Hernandez, infatti, è a quota tre, l'ultima di queste colpita ieri sera contro il Brescia. Più sfortunato dello spagnolo, in questo senso, è stato il solo Dries Mertens capace di colpire i legni ben 4 volte in stagione.