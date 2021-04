Theo Hernadez deve ritrovarsi perché il Milan ha bisogno di lui nel finale di campionato

Theo Hernandez, dopo l’evidente e ingenuo errore contro la Sampdoria che è costato al Milan il gol di Fabio Quagliarella, deve ritrovarsi in vista di questo finale di stagione che per il club rossonero è fondamentale. È infatti troppo importante per il Milan la qualificazione alla prossima Champions League, che dopo il pareggio con i blucerchiati, è stata messa nuovamente in discussione dato che Atalanta, Napoli e Juventus, tallonano il Diavolo. A Theo Hernandez manca il gol in Serie A dal 23 dicembre 2020 (vittoria per 3-2 contro la Lazio) mentre un assist manca dal 7 febbraio 2021 (vittoria per 4-0 contro il Crotone). Troppo tempo è passato, troppe partite in cui il francese non riesce a essere incisivo come sempre ha fatto da quando è al Milan. Nonostante il terzino classe 1997 fosse riposato contro la Sampdoria – dato che non è andato in Nazionale – è risultato essere fra i peggiori in campo. Ora ciò che Theo deve fare è staccare la spina e non pensare più alle opache prestazioni dell’ultimo periodo. Ci sono 9 partite da disputare da qui alla fine della stagione e il Milan ha bisogno di tutti per raggiungere l’obiettivo stagionale.