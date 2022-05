Theo Hernandez carico per la Fiorentina: "It's time to San Siro! Forza Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con una grafica pubblicata sui propri canali social, Theo Hernandez ha voluto caricare l'ambiente rossonero in vista della sfida di campionato in programma oggi alle ore 15.00 contro la Fiorentina. Il difensore francese, nella didascalia, ha aggiunto: "It's time to San Siro! Forza Milan".