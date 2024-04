Theo Hernandez, contro il Lecce stabilito un nuovo curioso record

Si respira ottimismo ed entusiasmo in vista della prossima sfida contro la Roma in Europa League, con i rossoneri reduci dalla bella vittoria sul Lecce, la settima di fila tra Serie A e Coppa, 3-0 ieri a San Siro grazie ai gol di Pulisic, Giroud e Leao. Dopo la squalifica contro la Fiorentina, è tornato a correre sulla fascia sinistra Theo Hernandez, autore di una buona prestazione ieri pomeriggio. Riguardo al difensore-goleador rossonero, ecco il curioso record personale stabilito contro il Lecce.

Come riportato dal sito Opta, dal suo esordio in campionato (21 settembre 2019), Théo Hernández è il difensore che ha colpito il maggior numero di legni in Serie A (nove).