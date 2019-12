Theo Hernandez da record: 24 dribbling riusciti in Serie A

Che Theo Hernandez stia facendo una stagione entusiasmante è sotto gli occhi di tutti: le grandi prestazioni del terzino francese impreziosite dai 4 gol segnati lo confermano come uno dei trascinatori della squadra rossonera. A confermare questa tesi arrivano, freddi e inopinabili, alcuni dati statistici che portano Theo in cima alla classifica dei difensori più offensivi. In queste prime 12 giornate di Serie A, con una media di 2 dribbling riusciti a partita (fonte Whoscored.com), Hernandez ha effettuato 24 dribbling che lo portano ad essere il difensore che più ne ha effettuati in tutto il campionato. Un dato importante che testimonia come l'apporto offensivo del francese sia fondamentale per la squadra di Stefano Pioli.