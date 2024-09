Theo Hernandez saluta Varane dopo il ritiro: "Congratulazioni per la tua eccezionale carriera!"

In queste ore è arrivato l'annuncio di Raphael Varane, il quale ha fatto sapere di non voler proseguire la sua carriera da calciatore e di essere giunto al momento di appendere le scarpette al chiodo, nonostante un contratto in essere con il Como, in cui era approdato in quest'estate, e a seguito di un problematico infortunio.

Tra i messaggi arrivati per salutare il ritiro di Varane, anche quello del terzino rossonero Theo Hernandez, suo compagno di Nazionale con la maglia della Francia. Sul suo profilo Instagram il numero 19 del Milan, fresco vincitore nel derby contro l'Inter ha voluto rendere omaggio alla carriera di Varane, postando una storia su Instagram. Si legge:

"Congratulazioni per la tua eccezionale carriera! Ti auguro il meglio per il tuo futuro!".