Theo Hernandez, espulso in Milan-Juventus per somma di ammonizioni, non riceveva un cartellino rosso da settembre 2018, quando fu cacciato per un buffetto a Musto nel match tra Real Sociedad ed Huesca. L'altra espulsione del laterale francese risale al 2017, quando ricevette due cartellini gialli nel match di Coppa del Re tra Alaves e Deportivo La Coruna.