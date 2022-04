Theo, leader dei passaggi chiave nella rosa del Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Theo Hernandez è un calciatore fondamentale nello scacchiere di mister Pioli. Sia per i miglioramenti difensivi che per l'apporto che dà in fase offensiva. Secondo i dati del sito di statistiche whoscored.com, il terzino francese è il primo calciatore del Milan nella speciale classifica dei passaggi chiave effettuati in media ogni partita: ben 1.6 ogni gara.