Theo-Leao: la fascia sinistra del Milan è devastante

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, una delle armi letali del Milan è certamente la sua fascia sinistra: Theo Hernandez e Rafael Leao, quando stanno bene come ieri a Venezia, sono infatti imprendibili per gli avversari che non sanno come fermarli. Il francese è un terzino goleador moderno, mentre il portoghese ha tutto per diventare un top player.