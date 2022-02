Theo-Milan fino al 2026: rinnovo fatto, l'annuncio è imminente

Il rinnovo di Theo Hernandez è ormai cosa fatta. Come riporta il Corriere dello Sport, il messaggio del Milan alla squadra è chiaro: resta solo chi merita e alle condizioni imposte dal club. Ebbene, il prolungamento del francese è l’interpretazione più chiara di questa regola. Maldini e Massara sono pronti a blindare l’ex Real, elemento ritenuto indispensabile per lo sviluppo del progetto rossonero. Dal canto suo, Theo ha sempre messo al primo posto al Milan, per riconoscenza nei confronti della società che lo ha rilanciato dopo le stagioni complicate in Spagna e per il forte legame con l’ambiente e i tifosi. Per l’ufficialità del suo rinnovo è questione di ore: Hernandez firmerà un nuovo accordo da 4 milioni più bonus fino al 2026.