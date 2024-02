Theo MVP di Milan-Napoli: cuori rossoneri sui social per festeggiare la vittoria

Il Milan ieri sera ha vinto contro il Napoli nel segno di Theo Hernandez, il migliore fra i suoi sotto tutti i fronti, visto che il francese non si è concesso mezza sbavatura né a livello offensivo né tantomento a livello difensivo.

Continuare a vincere e tornare a farlo a San Siro contro i campioni d'Italia era il presupposto fondamentale per inziare nel migliore dei modi una settimana importante come quella che si appresta a vivere il Milan, e se la formazione di Pioli ci è riuscita è anche e soprattutto grazie a Theo, che sui social non ha perso l'occasione per festeggiare la vittoria.