Theo non segnava in A da Venezia e in casa dalla partita contro... il Venezia

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol con cui Theo Hernandez ha chiuso la sfida contro l'Atalanta sta già facendo il giro del mondo: una cavalcata in pieno stile Theo che dalla sua area si è conclusa trionfalmente in fondo al sacco bergamasco. Il terzino francese non segnava in A dalla doppietta di Venezia di inizio gennaio, quando i rossoneri si imposero per 0-3 sui lagunari. Theo ha spezzato il digiuno di gol anche davanti al proprio pubblico: l'ultima rete risaliva alla partita di andata contro... il Venezia. Ancora i lagunari nel destino di Hernandez che ha deciso di ritornare a far esplodere San Siro in uno dei momenti più importanti della storia recente del Milan.