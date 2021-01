Theo sul premio dell'AIC: ""Molto felice di essere stato nominato calciatore del mese di dicembre"

Intervenuto sul proprio canale Twitter, il laterale rossonero Theo Hernandez ha ringraziato l'Asso calciatori per il riconoscimento di miglior calciatore del mese di dicembre. Queste le sue parole: "Molto felice di essere stato nominato calciatore del mese di dicembre. Grazie assocalciatori per questo bel riconoscimento"

Very happy to be named Player of December. Thank you @Assocalciatori for this nice recognition!!!! #MVP #AIC #CalciatoreDelMese #Proud #Legend #PaoloMaldini #SempreMilan ❤️ pic.twitter.com/kv7zeZoMWA