Theo sulla permanenza al Milan: "Pioli mi ha migliorato in tutto, devo crescere giorno dopo giorno"

Interveistato ai microfoni ufficiali del club, Theo Hernandez ha parlato così del proprio futuro: "Sono ancora giovane, devo crescere giorno dopo giorno. Non devo dire se sono migliore di altri, questo lo deve dire la gente. Pioli mi ha migliorato in tutto, sia come persona che nel gioco; dal primo giorno in cui sonoa arrivato mi ha detto che devo fare ciò che so e ora lo sto facendo. La gente, la mia famiglia e i miei compagni mi aiutano".