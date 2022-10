Theo: "Volevamo vincere lo Scudetto, in questi anni abbiamo lavorato tanto"

MilanNews.it

Theo Hernandez ha rilasciato un'intervista a Milan TV nel corso del Gran Galà del Calcio AIC commentando la vittoria dello Scudetto ed il premio per il miglior gol: "Abbiamo lavorato tanto in questi anni anche grazie a mister Pioli. Abbiamo lavorato tutti giorni e bene. Volevamo vincere lo Scudetto ed è quello che abbiamo fatto. Il mio gol contro l’Atalanta? Ho pensato subito di andare avanti, non c’era nessuno che mi prendeva e allora sono andato fino alla fine ed è stato un bel gol".