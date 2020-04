Thiago Alcantara: "I veri crack non sono i giocatori, ma gli eroi che salvano vite"

"Il calcio si è ritenuto importante fino a quando il coronavirus non ha raccontato la verità", ha recentemente scritto Jorge Valdano. Gli fa eco Thiago Alcántara, centrocampista spagnolo del Bayern Monaco, che ha dichiarato a Cadena Ser: "Abbiamo inventato la parola crack in riferimento al calcio, ma è così fuori luogo in questo momento chiamare gli atleti in quel modo quando ci sono eroi che stanno salvando vite. Mi congratulo con tutti quelli che stanno combattendo per questa situazione. Stiamo parlando di un problema vitale. Certo, mi mancano la competizione e il calcio, ma per me questo non è fondamentale adesso. Voglio solo che la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone stiano bene. Il calcio è sempre stato uno svago, che riempiva alcuni spazi e ci sembrava la cosa più importante. Ora ha perso peso".