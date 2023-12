Thiago Motta deferito dalla Procura FIGC. Sentenza verso Natale

Il Bologna attende ancora la decisione della Procura Federale in merito al proprio allenatore Thiago Motta e a quanto dichiarato sull'addetto al VAR Nasca dopo il pareggio subito in extremis domenica scorsa sul campo del Lecce. Intanto l'edizione bolognese di Repubblica si sofferma su date e tempistiche della cosa: l'allenatore presenterà una sua memoria difensiva e potrebbe anche chiedere di essere ascoltato per spiegare le sue ragioni.

Il deferimento intanto procede, sono stati ravvisati estremi per una possibile violazione dei doveri di correttezza del tesserato, anche se il club emiliano da parte sua non si aspetta che arrivi una squalifica, quanto più una sanzione economica sotto forma di multa. Per la sentenza però ci sarà da aspettare: secondo il quotidiano dovrebbe arrivare intorno a Natale.