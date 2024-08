Thiago Motta vince all'esordio: 3-0 Juve sul Como

vedi letture

La prima giornata di Serie A 2024-25, Juventus-Como, sarà una partita che Samuel-Germain Kinduelu Mbangula non potrà mai dimenticare. Il belga è stato la scelta a sorpresa di Thiago Motta per la formazione titolare della sua gara d'esordio e con il suo gol, ma non solo, è stato tra i grandi protagonisti del primo tempo della gara.

A sbloccare la sfida al 22' è come detto il giovane centrocampista bianconero, la prima scommessa vinta da Motta: l'esterno sinistro bianconero si accentra sfruttando la sua grande velocità e con il destro la mette in buca d'angolo, dove Reina non può davvero arrivare. Arriva da sinistra anche l'azione del raddoppio, confezionata da Yildiz: il turco si scatena nella seconda parte della prima frazione e con uno scatto supera la difesa blu per poi mettere al centro, dove Weah col sinistro incrocia battendo ancora Reina.

Buona la prima frazione di Vlahovic, pericoloso con un colpo di testa in apertura e con una punizione in chiusura di frazione. E poco prima del duplice fischio di Marcenaro, arriva anche un clamoroso palo: bel servizio di Yildiz, sinistro affilato del serbo che Barba miracolosamente devia sul palo alla sinistra di Reina. Da segnalare anche il primo infortunio dell'anno per gli ospiti, che al 17' perdono Baselli per un problema muscolare: dentro Engelhardt.

La ripresa conferma la serata non fortunata di Vlahovic, che dapprima realizza il 3-0 con un colpo di testa bellissimo su invito di Cabal, venendo però deluso dalla chiamata dal VAR che annulla tutto, e poi coglie il secondo palo della serata con un tiro da posizione defilata che sbatte sul legno alla sinistra di Reina. Fabregas le prova un po' tutte per riaprire la gara, inserendo Gabrielloni, Cerri e Verdi nel finale di partita, ma l'unica conclusione degna di nota la realizza Strefezza, non centrando la porta. Motta regala l'ultimo quarto d'ora a Douglas Luiz dopo averlo a lungo catechizzato a bordo campo e si gode il meraviglioso 3-0 di Cambiaso a tempo quasi scaduto: l'esterno italiano si distende in contropiede e invece di cercare l'ennesimo assist prova un difficilissimo sinistro a girare, realizzando un gol meraviglioso.