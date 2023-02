Thiaw a Dazn: "Derby occasione giusta per cambiare ritmo. Non dobbiamo ripetere Riyad"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Malick Thiaw è stato intervistato ai microfoni di Dazn prima del derby di Milano. Queste le sue parole, anche in riferimento alla partita persa dai rossoneri in Supercoppa qualche settimana fa: "Occasione giusta per risollevarsi? Certo. Non siamo in un momento facile. Ma è la miglior opportunità per giocarsi il derby per cambiare il nostro ritmo e l’andamento delle cose. Quello che è successo A Riyad non deve succedere di nuovo"