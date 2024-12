Thiaw lascia la Germania? Il Senegal ci prova per il rossonero

Dopo un avvio di stagione in salita e con qualche panchina e un infortunio di breve durata a frenarlo, Malick Thiaw è progressivamente diventato un pilastro difensivo del Milan di Paulo Fonseca. Il centrale classe 2001 ha sempre giocato da titolare, mai sostituto, a partire dalla sfida di fine ottobre contro il Napoli, conquistando finora nove apparizioni in campionato alle quali vi sono da sommare le tre presenze in Champions League. Adesso, può diventare un piccolo caso internazionale, che ovviamente riguarda i rossoneri solo di riflesso.

Come riportato anche da Tuttomercatoweb, il Senegal ci prova. Nato in Germania, a Dusseldorf, Thiaw ha finora sempre vestito le maglie delle selezioni tedesche, approdando anche in Nazionale maggiore. Sinora, però, ha disputato solo tre amichevoli con la Germania, contro Polonia, Colombia e Messico. L'ultima presenza è ferma a ottobre 2023. Una situazione nella quale prova a infilarsi la federazione africana, sfruttando la nazionalità del padre.