Thiaw rivela: "All'inizio è stato difficile, ma al Milan ci sono esperti per ogni settore della vita che ti aiutano"

Malick Thiaw a breve festeggerà il suo primo anno con il Milan. Il difensore tedesco, classe 2001, si è affermato nel corso della passata stagione come un titolare del Milan e quest'anno ha iniziato affianco a Tomori nelle gerarchie difensive di Stefano Pioli. Il giornale tedesco SportBild lo ha intervistato questa mattina, come una delle "stelle nascenti" del calcio tedesco. Qui parla del periodo di ambientamento a Milano.

Sugli ultimi 12 mesi: "A volte devo pizzicarmi per realizzare quanto sia veloce andato tutto. È come in un sogno. Dal punto di vista sportivo, il cambiamento è stato enorme. Da Düsseldorf a Milano il passaggio non è stato così drastico: da una grande città a un'altra...È la prima volta che sono lontano dai miei genitori e dai miei fratelli, vivo qui con la mia compagna per la prima volta. All'inizio tutto era nuovo e difficile, soprattutto a causa della barriera linguistica. Ma il club ha esperti per ogni settore della vita che aiutano. Ora conosco bene i miei compagni di squadra, facciamo cose insieme nel tempo libero. Mi trovo bene, la città è un sogno, le persone sono molto gentili".