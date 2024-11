Thohir: "Ho parlato con Cardinale: gli ho detto che lo stadio insieme all'Inter è la strada giusta"

Sulle pagine del Corriere dello Sport di questa mattina, ricompare il nome di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Erick Thohir che fu proprietario e presidente dell'Inter prima dell'avvento di Zhang e dei cinesi. Non un'esperienza memorabile quella dell'imprenditore indonesiano che però è rimasto un grandissimo appassionato di calcio tanto da spendersi attivamente nel suo paese per questo. Oggi è stato intervistato dal CorSport e ha parlato anche della situazione stadio a Milano.

Le parole di Erick Thohir sullo stadio: "Sì ne ho parlato anche Gerry Cardinale, quando ci siamo incontrati di recente qui a Giacarta. Gli ho detto che la strada giusta è proprio di fare il nuovo impianto insieme. E sarà un bene anche per la serie A. All’epoca ne avevo discusso pure io con Barbara Berlusconi, che però ha poi voluto proseguire da sola (per poi rinunciare, ndr). Così, avevo provato a chiedere al sindaco di Milano di avere San Siro per l’Inter, ma ho dovuto fermarmi davanti alla complessità di leggi e regolamenti"