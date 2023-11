Tic-Tac Bennacer: il post social dell'algerino lascia pochi dubbi

Il Milan si avvicina alla sfida di San Siro contro il Frosinone, sabato sera alle 20:45. In campionato i rossoneri sono reduci dalla vittoria sofferta contro la Fiorentina grazie alla rete di Theo Hernandez su un calcio di rigore guadagnato nel primo tempo. L'emergenza difensiva della squadra di Pioli preoccupa, e non poco i tifosi, che però possono sorridere per quanto riguarda la situazione di Ismael Bennacer. Infatti il centrocampista algerino, out dai campi dallo scorso maggio nella sfida contro l'Inter in Champions League, scalpita per una convocazione e quindi un possibile rientro in campo con la maglia rossonera. Il post social del numero 4 del Milan lascia pochi dubbi.