Tijjani Reijnders mette nel mirino Franck Kessie: il dato

Tijjani Reijnders sta vivendo una stagione straordinaria a livello individuale. Il centrocampista olandese nella gara contro il Como, che il Milan ha vinto in rimonta a San Siro per 2-1, ha trovato il suo nono gol in Serie A e il suo quindicesimo gol in stagione. Contro i Lariani è arrivato anche il suo terzo assist, una palla meravigliosa per Pulisic.

Proprio insieme all'americano, Reijnders è il miglior marcatore in campionato. Le 9 reti dell'olandese, al momento, sono il secondo miglior dato realizzativo per un centrocampista del Milan negli ultimi 10 anni. In vetta a questa speciale classifica c'è Franck Kessie che nella stagione 2021/2021 ha segnato 13 reti. Al secondo posto Reijnders con i suoi 9 gol. Al terzo c'è Hakan Calhanoglu, sempre con 9 gol di cui uno su rigore. Quindi ci sono Bonaventura (8) e ancora Kessie (7).