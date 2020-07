Tisci: “Grazie alla Figc per il sostegno ai settori giovanili”

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Devo ringraziare il Presidente Gariele Gravina per l'attenzione rivolta al Settore Giovanile e Scolastico. Siamo fortemente convinti dell'importanza del calcio di base come pilastro fondante del sistema e che investe nello sviluppo del calcio formativo a qualsiasi livello, dalle attività di puro Settore Giovanile ai programmi rivolti al calcio giovanile di Elite". Così in una nota il Presidente SGS Vito Tisci dopo che la federcalcio ha stanziato 1,3 milioni di euro a favore dei tesseramenti e oltre 300 mila euro a fondo perduto per le società di pure settore giovanile "Il piano di sostentamento al movimento calcistico italiano varato dalla FIGC prosegue con un ulteriore intervento ad hoc per il Settore Giovanile e Scolastico. Un'azione di sostegno economico -sottolinea la nota- insieme ai costanti interventi formativi che il Settore Giovanile e Scolastico non ha mai cessato di rivolgere anche a distanza alle società su tutto il territorio nazionale nonostante l'evolversi della situazione epidemiologica, confermano gli obiettivi di crescita e di sviluppo del calcio italiano partendo proprio dalla sua grande base". (ANSA).