TMW - Alla scoperta di Correa: corsa e dribbling. La grande chance di Angelito

In casa Milan c'è grande attesa, ma pure grande curiosità, per il nuovo brillante acquisto Angel Correa. Una mossa a sorpresa e decisamente rapida, quella degli uomini mercato rossoneri che nel giro di poche ore hanno intavolato la trattativa e chiuso i discorsi con l'Atletico Madrid. Certo la cifra sborsata da Maldini, Boban e Massara è, o almeno appare, particolarmente alta. Ma la qualità c'è tutta e se Giampaolo sarà bravo a valorizzarla allora il Milan potrà trovarsi in casa un giocatore giovane, con già tanti anni di esperienze ad alto livello alle spalle e soprattutto in grado di fare la differenza sul campo.

La storia - Nato a Rosario, città argentina che ha il calcio nelle vene, Angelito inizia a giocare nelle giovanili del San Lorenzo. All'ombra de 'La Gloriosa', la celebre curva del club argentino, Correa resterà quasi 10 anni: arrivato da ragazzino, esordì in prima squadra nel 2013-2014 mettendo insieme 10 reti in oltre 40 presenze totali. A inizio estate 2014 l'Atletico Madrid si interessa alle sue qualità e lo porta in Spagna per una cifra importante, 7,5 milioni di euro. La prima stagione con i Colchoneros però sarà praticamente inesistente, visto che al talentino albiceleste viene diagnosticato un tumore benigno al cuore che lo costringerà all'intervento (perfettamente riuscito) e a uno stop di parecchi mesi. L'esordio con l'Atletico arriva quindi nell'estate del 2015 e da quel momento, sebbene non sia mai stato un titolare assoluto dell'undici di Simeone, ha collezionato 188 presenze con i rojiblanco segnando 30 reti. All'attivo ha anche parecchie presenze con l'under 20 argentina, una partecipazione al Mondiale di categoria, alle Olimpiadi del 2016 e, dal 2015, è nel giro della Seleccion.

Le caratteristiche - In patria, fin dagli esordi, veniva paragonato a Sergio Aguero. Anche se in realtà il suo raggio d'azione è sempre stato più arretrato: all'Atletico, complice anche la presenza praticamente fissa di Griezmann in campo, ha spesso ricoperto il ruolo di esterno di centrocampo. Ma pure di trequartista e di seconda punta, tutte zone di campo in cui Angelito si sente a suo agio. Rapidità, tecnica sopraffina e una grande capacità di risolvere le partite con strappi e giocate lo hanno reso fin dagli esordi prospetto interessante e dal sicuro avvenire. Anche se ancora il definitivo salto di qualtià non è probabilmente arrivato.