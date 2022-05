TMW - Antognoni: "Tonali? Per me assomiglia a Tardelli. Ricorda De Rossi e Albertini, ma non è il classico regista"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it



Giancarlo Antognoni, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti alla presentazione del libro su Concetto Lo Bello a Coverciano. TMW ha raccolto le dichiarazioni di Antognoni su Tonali: "Per me somiglia a Tardelli, centrocampista che faceva anche gol. Ricorda sicuramente anche De Rossi e Albertini, ma non è il classico regista. Tonali può fare pure il centrocampista che si inserisce. È uno dei punti di forza di questo Milan, un elemento determinante insieme a Rafael Leao in una squadra che vede comunque nel collettivo il suo principale punto di forza".