TMW - Atletico, come arrivano gli spagnoli alla sfida con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Atletico, Tmw ha stilato il report della formazione spagnola che dovrebbe scendere in campo così contro i rossoneri: "Praticamente al completo. L’unica assenza è quella di Savic, squalificato. Simeone recupera Lemar e Koke, così come Joao Felix, appiedato nell’ultimo turno di Liga. Il principale interrogativo, in questo caso, è di tipo tattico: il Cholo ha quasi sempre giocato con la difesa a tre in questa stagione e sembra intenzionato a schierarsi anche stasera così, ma non è da escludere un ritorno a quattro. Davanti a Oblak, con lo schieramento classico, andranno Gimenez, Hermoso o Felipe. Trippier e Carrasco gli esterni di fascia, in mezzo tornerà capitan Koke, che rileverà De Paul al fianco di Llorente e Kondogbia. Probabile un’esclusione eccellente in attacco: né Joao Felix né soprattutto Griezmann, con Luis Suarez dovrebbe giocare Angel Correa"