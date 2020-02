TMW - Bonetti: "Ibra può fare la differenza. Milan, per essere competitivi serve ancora tempo"

"Non c'è una favorita in un derby ma è ovvio che l'Inter si presenta meglio a questo appuntamento". Dario Bonetti, ex difensore del Milan esprime a Tuttomercatoweb.com le sue sensazioni sul match di domenica sera: "L'Inter ha altri giocatori e un'altra condizione mentale in questo momento".

Al posto di Pioli come se la giocherebbe?

"Difficile dirlo, so solo che - e faccio un discorso generale - che molti allenatori fanno filosofia ma in realtà bisogna vincere le partite anche senza guardare al lato estetico. Servono i risultati. Per il resto i derby vanno giocati con intelligenza, concentrazione personalità"

Ibra giocherà: il Milan può avere delle chance in più...

"E' un giocatore che fa ancora la differenza, però un giocatore non basta".

Contro il Verona domenica scorsa comunque senza di lui il Milan non è riuscito a vincere...

"Può essere ancora decisivo e specialmente in un derby meglio averlo che non averlo".

Che percorso vede per il Milan?

"La qualità c'è però per essere competitivi serve ancora tempo. Ci sono stati anche i cambi di allenatore che in qualche modo incidono, nel senso che in questi casi bisogna ricominciare un certo tipo di discorso tecnico-tattico. Serve vincere facendolo continuità, il problema è quello".