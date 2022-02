TMW - Brescia, fumata nera per Diego Lopez: Cellino può richiamare Inzaghi

Clamoroso ribaltamento di fronte in casa Brescia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sembra essere saltato il ritorno in panchina di Diego Lopez. A questo punto non è da escludere che il presidente Massimo Cellino decida di richiamare Filippo Inzaghi, tecnico al quale è stato comunicato l'esonero nel pomeriggio di ieri.