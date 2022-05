TMW - Buffon: "Milan? La differenza l'han fatta società, dirigenza e allenatore. Maignan grandissimo portiere"

MilanNews.it

Il portiere e capitano del Parma, Gianluigi Buffon, ha parlato, ai microfoni di TMW, dal Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze, dove stasera si festeggiano i 20 anni dell’attività della Fondazione Niccolò Galli. Tra i tanti argomenti lo storico portiere della Nazionale ha affrontato anche quello relativo alla vittoria dello scudetto da parte del Milan di Pioli: "Il Milan è stata la squadra più brava, perché secondo me non era la più forte: Juve e Inter a mio parere le erano superiori. La differenza l'han fatta la società, la dirigenza e l'allenatore: Pioli è stato bravissimo in questo percorso di due anni e mezzo al Milan. Quest'anno lo è stato ancora di più perché era in una situazione nuova".

Ha trovato anche un gran portiere?

"Un grandissimo portiere, i tre elementi di spicco sono stati Maignan, Theo Hernandez, Tonali e quando lo ha avuto a regime, Ibra. Leao? Anche lui, sicuramente, anche se più discontinuo. E questo la dice lunga su cosa vuol dire crederci insieme, avere un gruppo compatto e un allenatore che riesce a stimolarti al punto giusto e creare un ambiente positivo".