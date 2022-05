TMW - Caso Leao, decisione rinviata di qualche giorno. Non prevista un'altra udienza

Fonte: Andrea Losapio per TMW

L'udienza di oggi per il caso Leao è terminata dopo qualche ora in aula. Un nulla di fatto che in realtà è solamente un rinviare la decisione di qualche giorno, con il provvedimento che sarà spedito al diretto interessato. Non c'è una data prevista ma è realisticamente probabile che a fine mese si saprà qualcosa di più. Di fatto è l'ultima udienza per questa causa (civile, Leao non rischia niente a livello sportivo) e il giudice si è riservato di esaminare alcune eccezioni fatte dalla difesa.