TMW - Certe parole fanno giri immensi.... Gattuso, da Bonucci a Higuain

24 luglio 2018. Gennaro Gattuso si esprime con queste precise parole sul futuro di Leonardo Bonucci. "Fino a quando farà parte del mio spogliatoio, voglio vedere il Bonucci che ho visto in questi ultimi 12 giorni: un Bonucci professionista, è il primo a tirare il gruppo e si sta comportando da grande capitano. Poi spetterà a Leo e alla società decidere, ma spero fino all’ultimo che Bonucci possa rimanere qui. Perché è un giocatore di mentalità e di talento. Spero che rimanga con noi. Penso che quando un giocatore esprime un desiderio, l’allenatore deve fare di tutto per convincerlo a farlo rimanere e pensare ai pro e ai contro. Se il giocatore ha espresso un desiderio in maniera chiara, bisogna capire, sedersi e affrontare in maniera corretta il discorso". 02 agosto 2018. Leonardo Bonucci è clamorosamente ma ufficialmente di nuovo un giocatore della Juventus. 11 gennaio 2019. Gennaro Gattuso parla così del presente e del futuro di Gonzalo Higuain. "Gonzalo si è presentato bene, se non si allenava come piace a me non avrei preso la decisione di farlo scendere in campo contro la Sampdoria. Ci sono delle chiacchiere che lo riguardano in questo momento, ma vedo come si allena, la disponibilità che mi dà e la professionalità che ci mette. Il resto sono cose sue, di suo fratello, del suo procuratore che parla con Leonardo, spero che rimanga al più lungo possibile; se non sarà così, vedremo. Fin quando sarà qua e ci metterà questa professionalità per me non sarà un problema". Due storie che, lette e ricordate le parole del tecnico del Milan, sembrano molto simili. Lo sarà anche il finale? Il Milan e il popolo rossonero si augurano di no, con la speranza che Higuain possa restare a San Siro.