TMW - Collovati: "Milan, dopo tanti talenti ora ci vuole qualche nome sicuro"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Lorenzo Marucci

Chiacchierata sul mercato delle big insieme a Fulvio Collovati. Ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice a proposito delle possibili scelte del Milan:

E il Milan come le pare per adesso?

"Si rinforza con una linea ben precisa però deve fare la Champions e quindi i prospetti vanno bene, è una strategia che ho condiviso. Finora però non c'erano aspettative, ora invece dopo aver vinto lo scudetto, il tifoso è esigente e continuare a prendere talenti di prospettiva non basta, ci vuole qualche nome sicuro. Leggo di Origi e Sanches: benissimo ma serve anche qualche giocatore d'esperienza. Riconfermarsi è più difficile".