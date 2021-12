TMW - Empoli, come arriva la formazione toscana alla gara con il Milan

Tuttomercatoweb ha stilato il report dell'Empoli in vista del match con il Milan, in programma questa sera alle 20.45. Questa la probabile formazione: "In occasione del match interno con il Milan Andreazzoli potrebbe, come di consueto, cambiare qualche elemento. In difesa si potrebbe rivedere Parisi dal primo minuto, mentre la fascia destra dovrebbe essere presidiata da Stojanovic. Al centro al momento Romagnoli e Viti sembrano un vantaggio su Tonelli e Luperto. Meni serrata la concorrenza in mediana, vista l'assenza del lungodegente Haas: l'unico dubbio è schierare Henderson a centrocampo o sulla trequarti. Davanti si potrebbe rivedere Cutrone dal primo minuto accanto a Pinamonti"