TMW - Eranio: "Leao è in difficoltà ed era uno dei pochi che poteva dare una grande mano"

Il Milan non sta vivendo certamente il miglior periodo della sua stagione, ma all'orizzonte, oltre al campionato, c'è la Champions League, con la sfida con il Napoli che potrebbe davvero cambiare tutti i giudizi. Stefano Eranio, centrocampista rossonero dal '92 al '97, ammette in esclusiva a TuttomercatoWeb.com: "Quando una squadra è in salute ed ha continuità tutto va bene, se poi perde colpi significa che qualcosa non va. Pioli ha provato a cambiare assetto, ma se vinci lo scudetto con il 4-2-3-1 non è questione di moduli, ma di qualità di qualcuno che faceva la differenza ed ora viene a mancare.