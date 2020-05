TMW - Federico: "Gotze? Avrà problemi a trovare una squadra con il suo stipendio"

Tuttomercatweb.com ha contattato Giovanni Federico, ex attaccante del Borussia Dortmund e oggi titolare dell’agenzia FG Sports. Tra i vari argomenti, si è parlato anche del futuro di Mario Gotze: “Quello che si aspettano molti addetti ai lavori. Ci saranno meno soldi, quindi meno operazioni di spicco. E i ragazzi che andranno a scadenza il 30 giugno potrebbero avere più problemi degli altri. Faccio un esempio: credo che Mario Gotze possa avere non pochi problemi a trovare un ingaggio al livello di quello che percepisce a Dortmund. Farà fatica visto che soldi e investimenti saranno limitati per l'immediato futuro”.