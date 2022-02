TMW - Forte (Tuttosport): "Futuro Belotti? Il Gallo è un tifoso rossonero, Pioli ha bisogno di ringiovanire il reparto offensivo"

Intervistato ai microfoni di TMW, Camillo Forte, inviato per Tuttosport, ha parlato così del futuro del gallo Belotti: “Beh, più chiaro di così…Penso che con l’intervista post-partita, sulla possibilità che fosse il suo ultimo derby, abbia fatto intuire quale sarà il suo destino. Senza Belotti e senza Bremer, il Toro rischia di dover ripartire quasi da zero, quindi bisognerà essere non bravi ma bravissimi sul mercato per trovare i giusti sostituti. Ora c’è da capire se l’attaccante ha già un accordo verbale con l’eventuale nuovo club: secondo me finirà al Milan, ci sono tutti gli ingredienti perché l’operazione possa andare in porto. Il Gallo è da sempre un tifoso rossonero, Pioli ha bisogno di ringiovanire il reparto offensivo e il club può centrare un colpo importante a parametro zero”.