TMW - Galles-Danimarca, Kjaer da 7: dalle sue parti non si passa

La redazione di TMW ha fornito le valutazioni al match tra Galles e Danimarca, terminato 0-4; 76' minuti giocati dal rossonero Simon Kjaer. Ecco, di seguito, il suo voto:

Kjaer 7 - Solita prestazione di grande concentrazione e personalità per il difensore del Milan. Dalle sue parti non si passa, annulla Moore. Esce per un problema muscolare, Hjulmand spera non sia nulla di grave.